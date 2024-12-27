В Японии утвердили проект бюджета на 2025 год с рекордными расходами на оборону

Правительство Японии утвердило проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается в апреле 2025 года) в размере 115,54 трлн иен (около $731,28 млрд).

Правительство Японии утвердило проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается в апреле 2025 года) в размере 115,54 трлн иен (около $731,28 млрд).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Проект бюджета предполагает рекордные расходы на оборону, впервые в истории страны они превысят 8 трлн иен (около $50,6 млрд). Увеличение военного бюджета происходит в рамках утвержденной правительством стратегии по наращиванию оборонного потенциала и принятию на вооружение ударных средств.

Расходы на социальное обеспечение вырастут до рекордных 38,3 трлн иен (около $242,9 млрд), это связано со старением населения.

Благодаря увеличению налоговых поступлений выпуск государственных облигаций сократится до 28,65 трлн иен ($181,7 млрд), однако Япония по-прежнему сталкивается с тяжелым бременем государственного долга: на такие заимствования приходится почти четверть расходов.

Проект бюджета будет представлен на рассмотрение парламента в начале 2025 года. Формирующая правительство коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", потерявшая большинство по итогам досрочных выборов в октябре, очевидно, столкнется с жесткими требованиями оппозиционных партий, чьи интересы придется учитывать для утверждения бюджета.