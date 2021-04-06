В Японии утвердили продление односторонних санкций против КНДР

Кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой во вторник утвердил продление до 2023 года односторонних санкций в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также похище

Кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой во вторник утвердил продление до 2023 года односторонних санкций в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также похищенных японских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято на очередном заседании японского кабинета министров.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, направленное на решение ракетно-ядерной проблемы, а также, что самое главное, проблемы похищенных граждан", - подчеркнул на регулярной пресс-конференции, в свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като. Он также подчеркнул, что решение о продлении односторонних санкций против КНДР еще на два года было принято, исходя из необходимости полноценного и всестороннего соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

Напомним, что Япония впервые ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров и запрета на заход в японские порты северокорейских судов. С момента первого вступления в силу санкции неоднократно продлевались, а список попавших под них компаний, кораблей и индивидуальных лиц постоянно расширялся.