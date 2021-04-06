О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Японии утвердили продление односторонних санкций против КНДР

В Японии утвердили продление односторонних санкций против КНДР Кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой во вторник утвердил продление до 2023 года односторонних санкций в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также похище
Другие страны
6 апреля 2021 г. 07:45
В Японии утвердили продление односторонних санкций против КНДР

Кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой во вторник утвердил продление до 2023 года односторонних санкций в отношении КНДР из-за отсутствия прогресса в ряде вопросов, касающихся ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также похищенных японских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение было принято на очередном заседании японского кабинета министров.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, направленное на решение ракетно-ядерной проблемы, а также, что самое главное, проблемы похищенных граждан", - подчеркнул на регулярной пресс-конференции, в свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като. Он также подчеркнул, что решение о продлении односторонних санкций против КНДР еще на два года было принято, исходя из необходимости полноценного и всестороннего соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

Напомним, что Япония впервые ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров и запрета на заход в японские порты северокорейских судов. С момента первого вступления в силу санкции неоднократно продлевались, а список попавших под них компаний, кораблей и индивидуальных лиц постоянно расширялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi