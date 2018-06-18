В Японии уточнили магнитуду землетрясения

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Метеослужба Японии уточнила, что магнитуда землетрясения в префектуре Осака в понедельник утром достигла 6,1 по шкале Рихтера, соответствующее сообщение размещено на сайте Японского метеорологического управления.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его данным, эпицентр землетрясения находился на севере префектуры, очаг залегал на глубине 13 километров.

Как сообщалось ранее, в результате землетрясения по меньшей мере восемь человек пострадали. Данных о крупных разрушениях не поступало. Вместе с тем землетрясение нарушило работу авиационного и железнодорожного транспорта.