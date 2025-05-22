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В Японии усилят борьбу с бандами, куда нанимают разовых исполнителей онлайн

В Японии усилят борьбу с бандами, куда нанимают разовых исполнителей онлайн В бандах с "текучим составом", как сообщается, в 2024 году единовременно состояли более 10 тыс. человек
Другие страны
22 мая 2025 г. 11:43
В Японии усилят борьбу с бандами, куда нанимают разовых исполнителей онлайн

Главное полицейское управление Японии создаст спецподразделение по борьбе с новым видом преступности - бандитскими группами с непостоянным составом, куда исполнителей на разовой основе анонимно нанимают онлайн. Для противодействия им соберут примерно 200 лучших следователей страны, подразделение начнет работу в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное общественное телевидениес страны.

В бандах с "текучим составом", как сообщается, в 2024 году единовременно состояли более 10 тыс. человек. Примерно 4 тыс. из них нанимались через интернет для выполнения разовых заданий, остальные заняты логистикой, поиском целей для краж и грабежа. Исполнителям анонимно дают детальные инструкции, включая пути отхода.

Такие группы в 2024 году совершили серию грабежей, множество краж и реализовали много мошеннических схем. Общий ущерб составил почти 200 млрд иен - около $1,4 млрд. Трудность борьбы с такими бандами во многом связана с тем, что их руководители глубоко законспирированы и зачастую действуют из-за границы.

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