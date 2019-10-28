В Японии ущерб от тайфунов достиг 1,5 млрд. долларов

Ущерб от тайфунов, обрушившихся на Японию этой осенью, достиг 170 миллиардов иен, или более 1,5 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из опубликованных данных японского правительства.

По подсчетам министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, в сентябре после тайфуна "Факсай" ущерб составил 50,9 миллиарда иен (468,2 миллиона долларов), а октябрьский тайфун "Хагибис" привел к возникновению чрезвычайной ситуации, и ущерб от него оценивается в 122,17 миллиарда иен (свыше 1,1 миллиарда долларов).

В частности, около 33 тысячи гектаров сельхозугодий было повреждено и затоплено наводнениями.

Жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, стали 88 человек, еще 7 человек остаются пропавшими без вести, число пострадавших превысило четыре сотни.