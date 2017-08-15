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    В Японии упал легкомоторный самолет: 2 погибших

    Пилот перед катастрофой связался с аэропортом и сообщил о намерении вернуться в Яо© Global Look Press

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Легкий самолет потерпел крушение в горном районе в японской префектуре Нара, в результате погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуаю

    Противопожарная служба обнаружила возле обломков самолета тела мужчины и женщины, которые, скорее всего, находились на его борту.

    По данным министерства государственных земель и транспорта Японии, крушение потерпел одномоторный легкий самолет, который вылетел из аэропорта Яо в префектуре Осака и направлялся в Фукусиму, связь с ним позднее была потеряна.

    Ведомство заявило, что пилот перед катастрофой связался с аэропортом и сообщил о намерении вернуться в Яо, это говорит о том, что у самолета могли возникнуть неполадки.

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