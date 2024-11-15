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В Японии умерла принцесса Микаса

В Японии умерла принцесса Микаса Японская принцесса Микаса умерла в возрасте 101 года.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 03:54
В Японии умерла принцесса Микаса

Японская принцесса Микаса умерла в возрасте 101 года.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что ранее она была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за постепенного отказа жизненно важных органов.

Принцесса Микаса была супругой принца Микасы, который в 2016 году умер в возрасте 101 года. На тот момент он был старейшим членом японской императорской семьи. Принц Микаса приходился дядей бывшему императору Японии Акихито. Во время Второй мировой войны он служил в кавалерии, находился в войсках, принимавших участие в боевых действиях в оккупированном Китае. После капитуляции посвятил себя исследовательской деятельности, занимался историей Древнего Египта, был известен как спортсмен и общественный деятель. Принц и принцесса Микаса поженились в 1941 году.

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