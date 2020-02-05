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В Японии у 10 пассажиров круизного судна обнаружили коронавирус

В Японии у 10 пассажиров круизного судна обнаружили коронавирус

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде вблизи японского города Йокохама.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

"Пассажиры будут госпитализированы. Как сказал министр, среди них нет людей в тяжелом состоянии. В то же время он обратился к остальным пассажирам и команде с просьбой остаться на судне еще на 14 дней.

По состоянию на 5 февраля мы бы хотели, чтобы они оставались на судне 14 дней. Мы будем следить за состоянием здоровья пассажиров и команды и приложим все усилия, чтобы предотвратить распространение заражения", - приводит слова министра агентство Киодо.

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