​В Японии три человека пострадали при пожаре на складе

По крайней мере три человека серьезно пострадали в результате пожара на складе города Такацуки в японской префектуре Осака, сообщает агентство Киодо.

Как передаёт Report, пожар произошел вечером по местному времени примерно в 20 часов вечера. Троих пострадавших доставили в больницу.

Свидетели происшествия сообщили, что слышали сильный взрыв. Один из них отметил, что тогда "разбились окна и тарелки". Другие очевидцы инцидента увидели "пламя высотой 3-4 метра" и воздух, который "наполнился черным дымом". Еще один свидетель во время ужина услышал "сильный шум" и почувствовал "сильное дрожание, как если бы произошло землетрясение", передает агентство.

По словам местной полиции, предпринимаются усилия, чтобы найти еще одного человека, который, как считается, может находиться в помещении. Правоохранительные органы оцепили район возле горящего склада, а также близлежащего моста, предупредив жителей о возможности еще одного взрыва.

Склад расположен рядом с промышленными предприятиями и другими объектами, расположенными вдоль реки Йодо (Yodo).

По информации агентства Франс Пресс, которое ссылается на представителя пожарной службы, в результате взрыва и последующего пожара погиб один человек, трое серьезно пострадали. На данном этапе пожар удалось взять под контроль.