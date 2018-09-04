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    В Японии три человека погибли в результате тайфуна - ВИДЕО

    Тайфун Джеби самый мощный за последние 25 лет в Японии© Reuters

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Японии три человека погибли в результате тайфуна "Джеби", около 150 человек получили ранения разной степени тяжести, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным местных СМИ, сообщения о погибших пришли из Осаки, где также насчитывается свыше 110 раненых. 

    В префектуре Вакаяма ранены 15 человек, в Киото - по меньшей мере 11 человек, в Наре - пятеро, в префектуре Хёго еще девять человек. На стоянке автомобильного аукциона в Осаке вспыхнул пожар и сгорело около 100 машин.

    *** 12:20

    Международный аэропорт Кансай в Осаке оказался затопленным из-за самого мощного за последние 25 лет в Японии тайфуна "Джеби", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка аэропорта, а также подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.

    На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. Сильным порывом ветра сдуло грузовик, который двигался по мосту между островом Сикоку и основным островом Японии Хонсю, однако в море он не упал, и обошлось без пострадавших.

    Из-за тайфуна "Джеби" на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов.

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