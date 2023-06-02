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В Японии тайфун привел к отмене более 200 авиарейсов

В Японии тайфун привел к отмене более 200 авиарейсов Тайфун "Мавар", который прошел рядом с тихоокеанским побережьем Японии, стал причиной отмены нескольких сотен авиарейсов и вызвал перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта.
Другие страны
2 июня 2023 г. 18:22
В Японии тайфун привел к отмене более 200 авиарейсов

Тайфун "Мавар", который прошел рядом с тихоокеанским побережьем Японии, стал причиной отмены нескольких сотен авиарейсов и вызвал перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта.

В течение дня, по данным местных спасательных служб, рекомендации и предписания об эвакуации получили более 100 тыс. человек, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Рекомендации об эвакуации остаются в силе для порядка 80 тыс. жителей соседней с Токио префектуры Ибараки. По данным авиаперевозчиков, 263 внутренних авиарейса отменены из-за непогоды. Ливни вызвали перебои в работе железнодорожного транспорта, движение по скоростной железнодорожной магистрали "Токайдо", соединяющей столицу с западным городом Осака, полностью остановлено.

Ураганный ветер вызвал нарушения линий электропередачи, обесточив 3,8 тыс. жилых домов в столичном регионе.

Японские метеорологи предупреждают, что сильные дожди продолжатся в выходные, и предостерегают местных жителей об угрозе оползней.

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