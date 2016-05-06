​В Японии свыше 180 человек госпитализированы из-за жары

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ За неделю с 25 апреля по 1 мая в Японии с тепловым ударом был госпитализирован 181 человек, один человек погиб.

Как передает Report, такие данные в пятницу обнародовало управление пожарной охраны страны, в ведении которого находится служба скорой помощи.

Это первая статистическая информация за неделю в этом году. Управление пожарной охраны каждый год с появлением первых пострадавших от наступившей жары публикует сведения о случаях госпитализации и летальных исходах. С этого момента статистика будет еженедельно обновляться на сайте управления.

Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое и потребует трехнедельной госпитализации. Более половины пострадавших – люди старше 65 лет.