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    ​В Японии свыше 180 человек госпитализированы из-за жары

    Более половины пострадавших – люди старше 65 лет

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ За неделю с 25 апреля по 1 мая в Японии с тепловым ударом был госпитализирован 181 человек, один человек погиб.

    Как передает Report, такие данные в пятницу обнародовало управление пожарной охраны страны, в ведении которого находится служба скорой помощи.

    Это первая статистическая информация за неделю в этом году. Управление пожарной охраны каждый год с появлением первых пострадавших от наступившей жары публикует сведения о случаях госпитализации и летальных исходах. С этого момента статистика будет еженедельно обновляться на сайте управления.

    Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое и потребует трехнедельной госпитализации. Более половины пострадавших – люди старше 65 лет. 

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