В Японии суточный прирост заражений СOVID-19 впервые превысил 300 случаев

Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 325, общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 3 813. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Впервые суточный прирост превысил 300 случаев. Токио лидирует по числу заражений (773), а за сутки оно увеличилось на 89. На втором месте по масштабам распространения идет префектура Осака (346), на третьем - Тиба (210).

Согласно данным Минздрава, выздоровели более 1,1 тыс. человек, 75 остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Несмотря на растущее число инфицированных в Японии, власти считают, что в стране пока не сложилась столь опасная обстановка, которая требовала бы введения режима чрезвычайной ситуации. Токийская администрация, которая столкнулась с резким ростом количества пациентов с коронавирусом, придерживается такой же позиции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.