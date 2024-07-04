В Японии столкнулись пять автомобилей, есть погибший и пострадавшие

Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе. В результате инцидента один человек погиб, трое пострадали.

Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе. В результате инцидента один человек погиб, трое пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

ДТП произошло в четверг в 08:30 по местному времени на скоростной магистрали Хансин. По предварительной информации, сначала столкнулись два грузовика, затем при цепной реакции большегруз протаранил еще три автомобиля.

В результате аварии водитель одного из грузовиков скончался, три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.