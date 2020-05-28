В Японии стало увеличиваться число заболевших коронавирусом

Показатель прироста выявленных случаев заражения COVID-19 увеличивается в Японии на протяжении последних трех дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные данные минздрава страны.

Так, по всей Японии за минувшие сутки было выявлено не менее 63 новых случаев, включая 15 в Токио. Общее число инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 471. При этом днем ранее сообщалось о 35 новых случаях заражения.

Число летальных исходов за сутки увеличилось на 13, из них три выявлены в Токио. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 895.

Всего в Японии выздоровели порядка 14,8 тыс. человек. Не менее 137 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.