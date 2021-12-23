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В Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер

В Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер Японская судостроительная компания Koa Sangyou осуществила спуск на воду первого в мире танкера, работающего на электрической тяге. Торжественная церемония по этому случаю прошла на верфи в префектуре Кагава (остров Сикоку).
Другие страны
23 декабря 2021 г. 08:59
В Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер

Японская судостроительная компания Koa Sangyou осуществила спуск на воду первого в мире танкера, работающего на электрической тяге. Торжественная церемония по этому случаю прошла на верфи в префектуре Кагава (остров Сикоку).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении корпорации.

Судно построено по заказу компании Asahi Tanker и названо в ее честь - "Асахи". Длина танкера составляет 62 м, а объем хранилищ нефтепродуктов - 1,28 тыс кубометров. Он оснащен литий-ионными батареями общей мощностью 3 480 КВт.

Танкер способен преодолеть расстояние 150-180 км, а для полной зарядки требуется около 10 часов. Также судно оснащено системами, позволяющими использовать его в качестве источника электричества во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, вибрация и шум от электродвигателей значительно ниже, чем от обычных, что сделает пребывание на нем более комфортным для экипажа.

Как ожидается, "Асахи" с марта следующего года будет использоваться для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.

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Версия на английском языке World's first electric tanker launched in Japan

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