В Японии спрогнозировали рост напряженности в мире в 2024 году

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2024 году напряженность в мире будет только расти.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2024 году напряженность в мире будет только расти.

Как передает Report , соответствующую точку зрения он высказал на пресс-конференции по случаю Нового года.

Он напомнил о конфликте в Украине и напряженности на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в 2024 году пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах, констатировал Кисида. По его словам, напряженность в новом году будет лишь нарастать.

С его точки зрения, в условиях геополитической нестабильности Япония должна демонстрировать лидерство. Одной из главных задач Кисида назвал восстановление доверия среди граждан страны к властям.