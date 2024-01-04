О нас

В Японии спрогнозировали рост напряженности в мире в 2024 году

В Японии спрогнозировали рост напряженности в мире в 2024 году Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2024 году напряженность в мире будет только расти.
Другие страны
4 января 2024 г. 13:34
В Японии спрогнозировали рост напряженности в мире в 2024 году

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2024 году напряженность в мире будет только расти.

Как передает Report, соответствующую точку зрения он высказал на пресс-конференции по случаю Нового года.

Он напомнил о конфликте в Украине и напряженности на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в 2024 году пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах, констатировал Кисида. По его словам, напряженность в новом году будет лишь нарастать.

С его точки зрения, в условиях геополитической нестабильности Япония должна демонстрировать лидерство. Одной из главных задач Кисида назвал восстановление доверия среди граждан страны к властям.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi