​В Японии спасли пролежавшего 6 часов под завалами грудного ребенка

Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Спасатели в японском городе Кумамото смогли извлечь из-под завалов обрушившегося дома 8-месячного ребенка через шесть часов после землетрясения.

Как передает Report, им удалось услышать детский плач, и дальше спасательные работы продвигались в этом направлении.

Для разбора завала была вызвана строительная техника, за жизнь ребенка боролись 50 человек. Примерно через час ребенка вынесли на улицу. Во время землетрясения малыш оказался в уцелевшем пространстве, поэтому на нем не оказалось ни единой царапины.

На южном японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,5. В результате трагедии погибли девять человек, госпитализированы 760.