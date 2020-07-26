В Японии создали разлагающиеся в морской воде пластиковые пакеты

Японская корпорация Mitsubishi Chemical разработала пластиковые пакеты, способные полностью разлагаться в морской воде.

Японская корпорация Mitsubishi Chemical разработала пластиковые пакеты, способные полностью разлагаться в морской воде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что пакеты созданы из специального материала, который на ощупь и по своей фактуре ничем не отличается от обычного полиэтилена, а в его состав входит, в частности, сахарный тростник. По данным японской компании, такие пакеты способны полностью разложиться в морской воде всего за один год. В Mitsubishi Chemical уверены, что разработка поможет в борьбе за сокращение пластикового мусора в морях и океанах. В настоящее время компания готовится к массовому производству таких пакетов при сотрудничестве с национальными компаниями.

Напомним, что все магазины Японии с 1 июля этого года начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров. По замыслу японских властей данная мера должна помочь сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов. Согласно одобренному властями законодательству, стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен. При этом магазины продолжают предлагать посетителям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон. Местных жителей также призывают приходить в магазины с собственными сумками, чтобы сократить объемы использования пластиковых пакетов.