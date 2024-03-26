В Японии создали первое подразделение аналога морской пехоты США

Вооруженные силы Японии завершили формирование первого подразделения собственного аналога морской пехоты США в составе 3 тыс. бойцов, которое будет находиться в постоянной готовности для развертывания на отделенных островах в Восточно-Китайском море.

Вооруженные силы Японии завершили формирование первого подразделения собственного аналога морской пехоты США в составе 3 тыс. бойцов, которое будет находиться в постоянной готовности для развертывания на отделенных островах в Восточно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так называемые амфибийные мобильные силы базируются на юго-западном острове Кюсю, однако станут регулярно выдвигаться, в частности на острова Мияко и Исигаки в непосредственной близости от Тайваня, сообщает газета Sankei.

Это формирование состоит из трех более мелких подразделений, которые будут на основе ротации размещаться на передовых позициях, находиться в полной готовности на случай дополнительной переброски к месту возможного конфликта или же проходить этап дополнительных тренировок. Создание такого аналога американской морской пехоты, отмечает газета, рассматривается как средство сдерживания в отношении Китая.

Предполагается, что амфибийные мобильные силы станут действовать в тесном взаимодействии с войсками США в регионе. Они также будут оказывать поддержку японским ракетным подразделениям, которые уже размещены или будут дополнительно развернуты на японских островах в районе Тайваня.