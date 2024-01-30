О нас

В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения

В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения В Японии создадут штаб по поддержке восстановления регионов, пострадавших при мощном землетрясении на полуострове Ното 1 января.
Другие страны
30 января 2024 г. 10:15
В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения

В Японии создадут штаб по поддержке восстановления регионов, пострадавших при мощном землетрясении на полуострове Ното 1 января.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента.

"Мы будем ответственны за возвращение людей, которых затронула катастрофа, и восстановление пострадавших регионов, включая полуостров Ното. Мы создадим штаб по содействию восстановлению полуострова Ното после землетрясения 2024 года, и я его возглавлю", - подчеркнул он.

По словам Кисиды, власти недавно приняли решение удвоить размер резервного фонда в проекте бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля, до 1 трлн иен (около 6,7 млрд долларов).

Отметим, что в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното на побережье Японского моря погибли 236 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Task force to be created in Japan to restore regions after earthquake

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
24 января 2024 г. 12:20
На заводе министерства оборонной промышленности произошел взрыв, есть пострадавшие
На заводе министерства оборонной промышленности произошел взрыв, есть пострадавшие
23 января 2024 г. 16:30
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
24 января 2024 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi