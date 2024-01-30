В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения

В Японии создадут штаб по поддержке восстановления регионов, пострадавших при мощном землетрясении на полуострове Ното 1 января.

В Японии создадут штаб по поддержке восстановления регионов, пострадавших при мощном землетрясении на полуострове Ното 1 января.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента.

"Мы будем ответственны за возвращение людей, которых затронула катастрофа, и восстановление пострадавших регионов, включая полуостров Ното. Мы создадим штаб по содействию восстановлению полуострова Ното после землетрясения 2024 года, и я его возглавлю", - подчеркнул он.

По словам Кисиды, власти недавно приняли решение удвоить размер резервного фонда в проекте бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля, до 1 трлн иен (около 6,7 млрд долларов).

Отметим, что в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното на побережье Японского моря погибли 236 человек.