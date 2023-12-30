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В Японии создадут центр исследования рисков развития ИИ

В Японии создадут центр исследования рисков развития ИИ Правительство Японии приняло решение создать новый исследовательский центр, который будет изучать потенциальные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ), и предлагать пути их нивелирования.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 07:23
В Японии создадут центр исследования рисков развития ИИ

Правительство Японии приняло решение создать новый исследовательский центр, который будет изучать потенциальные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ), и предлагать пути их нивелирования.

Как передает Report, об этом сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.

Отмечается, что работа нового центра может быть запущена уже в апреле следующего года. По данным издания, центр будет тесно сотрудничать с компаниями-разработчиками из сферы ИИ, предоставляя им результаты своих исследований. В первую очередь работа будет направлена на предотвращение использования технологий искусственного интеллекта в целях распространения ложной информации и нарушения авторских прав. По данным газеты, новый центр будет создан на базе Национального института информатики, расположенного в Токио и работающего под эгидой Минобразования страны.

Японские власти в последнее время уделяют большое внимание теме развития ИИ и потенциальным рискам, связанным с ним. В качестве председателя G7 в этом году Япония выступила с инициативой об активизации совместной работы в этом направлении. Сейчас в стране разрабатывается цифровая технология под названием Originator Profile, которая в перспективе позволит отследить изначальный источник той или иной информации, в том числе ложной и размещенной в сетевом пространстве со злым умыслом.

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