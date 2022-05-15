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В Японии состоялась церемония по случаю 50-летия возвращения прав на Окинаву

В Японии состоялась церемония по случаю 50-летия возвращения прав на Окинаву Власти Японии в воскресенье провели церемонию по случаю 50-й годовщины возвращения административных прав на южную префектуру Окинава, которая после Второй мировой войны была оккупирована США.
Другие страны
15 мая 2022 г. 10:21
В Японии состоялась церемония по случаю 50-летия возвращения прав на Окинаву

Власти Японии в воскресенье провели церемонию по случаю 50-й годовщины возвращения административных прав на южную префектуру Окинава, которая после Второй мировой войны была оккупирована США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция торжественного мероприятия велась в эфире телеканала NHK.

"Эта церемония наполнена важным смыслом не только для жителей Окинавы, но и для всего населения нашей страны. Возвращение путем дипломатии территории, которая была утрачена в ходе военных действий, стало возможным благодаря дружбе и доверию между Японией и США", - заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, который посетил южную префектуру в связи с памятной датой. Зрителям церемонии показали видео с архивными кадрами, запечатлевшими историю Окинавы с начала войны до современности. В мероприятии по видеосвязи также принял участие император Японии Нарухито, появление на экране которого собравшиеся встретили стоя и с поклоном, после чего был спет гимн страны.

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