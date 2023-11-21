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В Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником

В Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником Корейская народно-демократическая республика (КНДР) запустила ракету с, предположительно, своим первым разведывательным спутником.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 20:14
В Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) запустила ракету с, предположительно, своим первым разведывательным спутником.

Как передает Report, об этом заявило Министерство обороны и береговой охраны Японии.

Отмечается, что на территории Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителей южной префектуры Окинава попросили укрыться в зданиях, подвалах или подземке на случай падения обломков северокорейской ракеты.

О том, что КНДР намерена запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря, страна предупредила Японию 20 ноября. Северокорейские власти отметили, что в опасной зоне находятся воды Желтого и Восточно-Китайского моря, а также воды на востоке от острова Лусон.

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