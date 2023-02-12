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В Японии сообщили о вхождении судна ВМС КНР в территориальные воды страны

В Японии сообщили о вхождении судна ВМС КНР в территориальные воды страны Гидрографическое судно ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошло в территориальные воды Японии к юго-западу от острова Якусима (префектура Кагосима).
Другие страны
12 февраля 2023 г. 07:40
В Японии сообщили о вхождении судна ВМС КНР в территориальные воды страны

Гидрографическое судно ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошло в территориальные воды Японии к юго-западу от острова Якусима (префектура Кагосима).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское оборонное ведомство.

По его сведениям, судно находилось в территориальных водах около двух часов. Затем оно продолжило движение в западном направлении.

С целью наблюдения за действиями судна Япония направила к острову Якусима катера морских Сил самообороны, а также самолеты P-1 и P-3C.

Как сообщило агентство Kyodo, японская сторона передала Китаю серьезную обеспокоенность в связи с заходом судна в территориальные воды Японии

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