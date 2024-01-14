В Японии сообщили о вероятном запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Как передает Report , об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Охрана также сообщила, что запущенная, предположительно, баллистическая ракета КНДР с большой долей вероятности уже упала.

Телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники сообщил, что запущенная ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.