​В Японии сообщили о росте числа заражений коронавирусом среди молодых

© Reuters https://report.az/storage/news/ff7d56fc8af1993cfbe66fcfd1a21527/6addfa3a-cca7-4d3b-b2f0-15ede158eda9_292.jpg

Власти Японии фиксируют рост числа заражений коронавирусом среди молодых людей, во многих из этих случаев крайне сложно отследить пути распространения инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в воскресенье в ходе дебатов на телеканале NHK заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"В последнее время мы наблюдаем рост числа заражений среди молодых людей. По нашим данным, около половины всех заразившихся в Японии - это люди в возрасте 40 лет и моложе. Во многих из этих случаев нам сложно отследить пути заражения, а также найти всех, с кем мог контактировать заразившийся. Кроме того, мы отмечаем, что вирус стал быстро распространяться в крупных городах", - отметил он.

Несмотря на растущее число инфицированных в Японии, власти считают, что в стране пока не сложилась столь опасная обстановка, которая требовала бы введения режима чрезвычайной ситуации. Токийская администрация, которая столкнулась с резким ростом количества пациентов с коронавирусом, придерживается такой же позиции. Тем не менее губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ вторые выходные подряд обращается к жителям с просьбой не покидать дома. В субботу и воскресенье в городе закрыты крупные торговые центры, музеи, кинотеатры, отменены все развлекательные мероприятия.