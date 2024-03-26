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В Японии сообщили о работе над организацией возможной встречи на высшем уровне с КНДР

В Японии сообщили о работе над организацией возможной встречи на высшем уровне с КНДР Правительство Японии по различным каналам продолжает вести работу, направленную на организацию встречи между японским премьер-министром Фумио Кисидой и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Другие страны
26 марта 2024 г. 08:45
В Японии сообщили о работе над организацией возможной встречи на высшем уровне с КНДР

Правительство Японии по различным каналам продолжает вести работу, направленную на организацию встречи между японским премьер-министром Фумио Кисидой и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Премьер-министр Кисида лично неоднократно заявлял, что для решения существующих проблем необходимо проведение встречи на высшем уровне с председателем Ким Чен Ыном и что для организации такой встречи необходимо активизировать консультации на высоком уровне. Для этого по различным каналам продолжает вестись работа", - отметила она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон.

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