В Японии сообщили о работе над организацией возможной встречи на высшем уровне с КНДР

Правительство Японии по различным каналам продолжает вести работу, направленную на организацию встречи между японским премьер-министром Фумио Кисидой и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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"Премьер-министр Кисида лично неоднократно заявлял, что для решения существующих проблем необходимо проведение встречи на высшем уровне с председателем Ким Чен Ыном и что для организации такой встречи необходимо активизировать консультации на высоком уровне. Для этого по различным каналам продолжает вестись работа", - отметила она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон.