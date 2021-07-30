В Японии снова обновился суточный максимум заражений коронавирусом

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 10 743 случая заражения новым коронавирусом, что стало максимумом соответствующего показателя.

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 10 743 случая заражения новым коронавирусом, что стало максимумом соответствующего показателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Предыдущие антирекорды были подтверждены в четверг (10 699) и среду (9 576). На момент пятницы число инфицированных в тяжелом состоянии достигло 626, за сутки этот показатель увеличился на 87. Всего с начала пандемии в стране заразились более 914 тыс. человек, умерли 15,1 тыс. инфицированных.

Ранее суточные максимумы заражений были выявлены и в Токио. Во вторник в столице Японии были подтверждены рекордные 2 848 случаев, в среду - 3 177, в четверг - 3 865. В пятницу сообщалось о 3 300 инфицированных.

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемиологической обстановки распространением "дельта"-штамма. Власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Японское правительство не признает возможной связи токийской Олимпиады с распространением инфекции. 29 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что власти предпринимают тщательные меры для предотвращения увеличения числа людей на улицах и передачи инфекции иностранцами.

Между тем, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.