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В Японии сменят министра экономики и высокопоставленных партийных чиновников из-за скандала

В Японии сменят министра экономики и высокопоставленных партийных чиновников из-за скандала Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которых подозревают в получении "откато
Другие страны
10 декабря 2023 г. 05:39
В Японии сменят министра экономики и высокопоставленных партийных чиновников из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которых подозревают в получении "откатов", как в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.

Как сообщает Report, об этом пишет общенациональная газета The Asahi.

По ее данным, своего поста лишится, в частности, руководитель политического совета партии Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов.

Ранее глава японского правительства также принял решение о смене второго человека в кабмине - генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, которого также подозревают в получении "откатов". Сейчас прорабатывается формат и сроки приведения в исполнение этого решения - ожидается, что Кисида в ближайшее время проведет перестановки в кабмине и руководстве ЛДП, в ходе которых и сменит оскандалившихся политиков.

Нисимура в числе других направлений отвечает за сотрудничество с Россией в экономической сфере. Оппозиционеры ранее требовали упразднить должность министра, который курирует связи с РФ из-за конфликта в Украине.

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