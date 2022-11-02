В Японии скопилось невыплаченных пенсий почти на $2 млрд

Невыплаченные части пенсий более 1,1 млн бывших работников японских частных компаний на общую сумму почти 260 млрд иен (около 1,8 млрд долларов) долгие годы лежат на счету управляющей структуры Национального пенсионного фонда страны.

Невыплаченные части пенсий более 1,1 млн бывших работников японских частных компаний на общую сумму почти 260 млрд иен (около 1,8 млрд долларов) долгие годы лежат на счету управляющей структуры Национального пенсионного фонда страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri по итогам собственного расследования.

Согласно подсчетам, с 2017 финансового года эта сумма увеличилась в полтора раза.

Частные компании по закону должны регулярно выделять средства, которые затем будут приплюсованы к государственным пенсиям их сотрудников. Однако многие люди при увольнении или переходе на другую работу не совершают необходимые процедуры по оформлению этих денег. В результате они автоматически перебрасываются на счет Национального пенсионного фонда. Там за хранение с них ежемесячно взимаются комиссионные.

Национальный пенсионный фонд, как сообщает издание, раз в год рассылает потенциальным владельцам этих средств письма с просьбой оформить причитающиеся деньги. Однако, по данным газеты, на такие призывы отзывается незначительное число людей.