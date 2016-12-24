В Японии шесть тысяч человек провели двое суток в аэропорту из-за снега

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Шесть тысяч человек из-за снега и шквалистого ветра с четверга вынуждены оставаться в аэропорту "Новый Титосэ" на японском острове Хоккайдо, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Саппоро выпало 96 сантиметров снега - впервые с 1966 года количество осадков в декабре превысило 90 сантиметров.

В аэропорту "Новый Титосэ" было задержано в общей сложности 287 рейсов. Непогода вызвала остановку и наземного транспорта - было отменено движение 262 электропоездов. Пассажиры, вместо того, чтобы уехать домой или в гостиницу, вынуждены были две ночи оставаться в аэропорту из-за отмены движения электричек.