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    В Японии шесть тысяч человек провели двое суток в аэропорту из-за снега

    В аэропорту Новый Титосэ было задержано в общей сложности 287 рейсов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Шесть тысяч человек из-за снега и шквалистого ветра с четверга вынуждены оставаться в аэропорту "Новый Титосэ" на японском острове Хоккайдо, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В Саппоро выпало 96 сантиметров снега - впервые с 1966 года количество осадков в декабре превысило 90 сантиметров. 

    В аэропорту "Новый Титосэ" было задержано в общей сложности 287 рейсов. Непогода вызвала остановку и наземного транспорта - было отменено движение 262 электропоездов. Пассажиры, вместо того, чтобы уехать домой или в гостиницу, вынуждены были две ночи оставаться в аэропорту из-за отмены движения электричек.

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