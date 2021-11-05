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В Японии семьям выплатят по $880 на каждого ребенка

В Японии семьям выплатят по $880 на каждого ребенка Правительство Японии приняло решение выплатить семьям пособие в размере 100 тыс. иен (около 880 долларов США) на каждого ребенка младше 18 лет в рамках поддержки населения во время пандемии.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 07:52
В Японии семьям выплатят по $880 на каждого ребенка

Правительство Японии приняло решение выплатить семьям пособие в размере 100 тыс. иен (около 880 долларов США) на каждого ребенка младше 18 лет в рамках поддержки населения во время пандемии.

Об этом в пятницу сообщила газета Yomiuri.

Она поясняет, что эти единоразовые выплаты положены всем семьям с детьми вне зависимости от уровня их дохода. Официально власти объявят о новом пакете финансовой помощи 19 ноября, пишет издание.

Правительство Японии также рассматривает возможность начисления каждому жителю страны баллов на сумму 30 тыс. иен (265 долларов США). Речь идет о государственной системе идентификационных номеров, в которой баллами можно оплачивать различные товары и услуги.

В прошлом году каждый житель Японии и каждый проживающий в стране иностранец получил пособие в размере 100 тыс. иен.

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