В Японии считают, что избрание Трампа президентом усложнит сотрудничество с США

Избрание республиканца Дональда Трампа президентом может усложнить сотрудничество между Японией и Штатами по вопросам международной повестки.

Избрание республиканца Дональда Трампа президентом может усложнить сотрудничество между Японией и Штатами по вопросам международной повестки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги.

"Если Трамп вновь станет президентом, думаю, что с двусторонними японско-американскими отношениями все будет в порядке, но с вопросами, затрагивающими все международное сообщество, такими как Украина, глобальное потепление и другие, с ними может стать сложно", - сказал он.

По словам Мотэги, во взаимоотношениях с Трампом необходимо "четко и верно распознать область его интересов" и действовать исходя из этого понимания.