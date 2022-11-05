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В Японии с участием премьер-министра прошли учения на случай аварии на АЭС

В Японии с участием премьер-министра прошли учения на случай аварии на АЭС Учения на случай аварии на атомной электростанции в результате сильного землетрясения прошли в Японии. Как сообщило в субботу правительство страны, в них принял участие премьер-министр Фумио Кисида, а также ряд членов кабмина, передает Report со ссылкой н
Другие страны
5 ноября 2022 г. 18:11
В Японии с участием премьер-министра прошли учения на случай аварии на АЭС

Учения на случай аварии на атомной электростанции в результате сильного землетрясения прошли в Японии. Как сообщило в субботу правительство страны, в них принял участие премьер-министр Фумио Кисида, а также ряд членов кабмина, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По легенде учений, в результате мощных подземных толчков на АЭС "Михама" в префектуре Фукуи было нарушено электроснабжение, что привело к остановке системы охлаждения одного из реакторов.

Согласно сценарию, глава правительства провел совещание с местными властями, а также организовал учебную пресс-конференцию, на которой рассказал о ситуации. В самой префектуре Фукуи прошли аналогичные учения, в ходе которых отрабатывались действия властей.

Вместе с тем легенда учений предполагала, что в результате землетрясения были повреждены дороги в радиусе пяти километров от другой АЭС - "Цуруга", которая расположена примерно в 10 км от "Михамы". Власти отработали доставку таблеток с йодом с помощью дронов для жителей нескольких населенных пунктов, которые оказались отрезаны из-за разрушенных дорог.

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