В Японии с участием премьер-министра прошли учения на случай аварии на АЭС

Учения на случай аварии на атомной электростанции в результате сильного землетрясения прошли в Японии. Как сообщило в субботу правительство страны, в них принял участие премьер-министр Фумио Кисида, а также ряд членов кабмина, передает Report со ссылкой н

Учения на случай аварии на атомной электростанции в результате сильного землетрясения прошли в Японии. Как сообщило в субботу правительство страны, в них принял участие премьер-министр Фумио Кисида, а также ряд членов кабмина, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По легенде учений, в результате мощных подземных толчков на АЭС "Михама" в префектуре Фукуи было нарушено электроснабжение, что привело к остановке системы охлаждения одного из реакторов.

Согласно сценарию, глава правительства провел совещание с местными властями, а также организовал учебную пресс-конференцию, на которой рассказал о ситуации. В самой префектуре Фукуи прошли аналогичные учения, в ходе которых отрабатывались действия властей.

Вместе с тем легенда учений предполагала, что в результате землетрясения были повреждены дороги в радиусе пяти километров от другой АЭС - "Цуруга", которая расположена примерно в 10 км от "Михамы". Власти отработали доставку таблеток с йодом с помощью дронов для жителей нескольких населенных пунктов, которые оказались отрезаны из-за разрушенных дорог.