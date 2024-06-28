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В Японии резко выросло число погибших от БАДа с красным рисом

В Японии резко выросло число погибших от БАДа с красным рисом В Японии число летальных случаев в результате употребления пищевых добавок Beni-koji Cholesterol Help фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical с содержанием красного дрожжевого риса, достигло 76.
Другие страны
28 июня 2024 г. 16:27
В Японии резко выросло число погибших от БАДа с красным рисом

В Японии число летальных случаев в результате употребления пищевых добавок Beni-koji Cholesterol Help фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical с содержанием красного дрожжевого риса, достигло 76.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Всего компания получила 170 обращений от родственников, но тщательное исследование прояснило, что 94 из них добавку не принимали. По этой причине эти случаи не имеют отношения к БАДу.

По результатам проводимого Минздравом страны расследования выяснилось, что у принимавших добавку и скончавшихся впоследствии 76 человек БАД помимо почечной недостаточности, спровоцировал рак, инсульт, воспаление легких, расслоение аорты. Причиной стала пуберулоновая кислота, естественный метаболит голубой плесени, попавшая в сырье.

В конце марта стало известно о первом случае смерти от заболевания почек человека, продолжительное время принимавшего эти БАДы. Тогда выявили пять случаев смерти и более 250 случаев госпитализации пациентов, принимавших добавку. Все скончавшиеся были старше 70 лет и принимали добавки, выпущенные после сентября 2023 года.

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