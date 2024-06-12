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В Японии рекордно выросло число случаев заражения гемолитическим стрептококком

В Японии рекордно выросло число случаев заражения гемолитическим стрептококком Власти Японии в первой половине текущего 2024 года зафиксировали рекордное число случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией, которая может приводить к некрозу и летальному исходу.
Другие страны
12 июня 2024 г. 05:47
В Японии рекордно выросло число случаев заражения гемолитическим стрептококком

Власти Японии в первой половине текущего 2024 года зафиксировали рекордное число случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией, которая может приводить к некрозу и летальному исходу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Национального института инфекционных заболеваний страны.

По этим данным, с начала года по всей стране было зафиксировано по крайней мере 977 случаев заражения, что стало рекордом за все время ведения соответствующей статистики. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. За весь прошлый год врачи выявили 941 случай такой инфекции.

Точные причины увеличения темпов распространения инфекции неизвестны, однако эксперты связывают это с ослаблением ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии. Это привело к увеличению случаев фарингита, который вызван тем же типом бактерий.

Минздрав Японии отмечает, что продолжает следить за развитием ситуации, но подчеркивает, что рост числа случаев заражения гемолитическим стрептококком сейчас фиксируется во всем мире.

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