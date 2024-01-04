В Японии разыскивают более полусотни пропавших без вести при землетрясении

В Японии 51 человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения, которое произошло в префектуре Исикава в центральной части страны.

В Японии 51 человек до сих пор числится пропавшим без вести после землетрясения, которое произошло в префектуре Исикава в центральной части страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Kyodo.

Большинство погибших зафиксировано в городе Вадзима на полуострове Ното. Местная администрация дополняет, что получила 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди.

"Вечером этого дня будет 72 часа после катастрофы. Я прошу предпринять все возможное, объединив все усилия на месте, чтобы спасти как можно больше людей", — заявил в обращении к нации премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6. В Главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, что это землетрясение стало самым мощным для региона Ното с 1885 года.