​В Японии разрабатывают реагент, выявляющий коронавирус за 50 минут

Японская химическая компания Tosoh Corp. начала разработку нового реагента, который позволит выявить наличие короновирусной инфекции COVID-2019 менее чем за 50 минут.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в настоящее время существующие анализы занимают около шести часов.

"Tosoh начала разработку реагента для выявления нового коронавируса с помощью метода согласованной транскрипции-обратной транскрипции, где размножаются и выявляются нуклеиновые кислоты. Используя реагент, мы ставим перед собой задачу легко и менее чем за 50 минут выявлять новый коронавирус", - говорится в обнародованном пресс-релизе.

В настоящее время система японской компании позволяет в кратчайшие сроки выявлять норовирус, туберкулез, нетуберкулезные микробактерии и заболевания, передающиеся половым путем.

К настоящему времени в Японии было подтверждено 743 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. В 634 случаях это - пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.