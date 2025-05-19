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В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства

В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это.
Другие страны
19 мая 2025 г. 09:34
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства

Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Saga Shimbun.

"Я чувствую свою ответственность (по вопросу роста цен на рис). Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать", - сказал он, выступая на платном собрании для сбора пожертвований в поддержку Либерально-Демократической партии в префектуре Сага.

Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля.

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