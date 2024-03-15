МО Японии не подтвердило информацию о крушении вертолета сил самообороны

Министерство обороны Японии не подтвердило информацию о крушении вертолета сил самообороны в районе префектуры Оита.

Министерство обороны Японии не подтвердило информацию о крушении вертолета сил самообороны в районе префектуры Оита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что ведомство проверило местонахождение и состояние всех имеющихся в распоряжении сил самообороны самолетов и вертолетов.

Изначально информация о крушении поступила от пожарного управления в префектуре Оита. По данным полиции, вероятно, о предположительном крушении пожарным сообщил местный житель, который увидел, как вертолет на низкой высоте скрылся за горами, и решил, что он врезался в них.

09.04

Вертолет Сил самообороны Японии, предположительно, разбился в префектуре Оита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает агентство Kyodo.

По его данным, в местную пожарную службу поступило соответствующее сообщение. Устанавливаются детали.

В то же время региональное телевидение сообщило, что пострадавших среди местных жителей нет.