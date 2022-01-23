В Японии расширят режим ограничений из-за ковида

Власти Японии намереваются расширить список префектур, в которых будет действовать режим усиленных мер против распространения коронавируса.

Власти Японии намереваются расширить список префектур, в которых будет действовать режим усиленных мер против распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующие решение может быть принято уже во вторник, 25 января, - в общей сложности квазирежим ЧС будет распространяться на 32 из 47 префектур. Сейчас он действует в Токио и еще 16 префектурах страны, включая Киото, Осаку, южную Окинаву и северную префектуру Хоккайдо.

Режим предусматривает ограничения в работе заведений общепита в вечернее время.

Отметим, что темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма.