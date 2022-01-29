В Японии пятый день подряд обновляется суточный рекорд заражений COVID-19

Власти Японии выявили за прошедшие сутки 84 934 случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимумом соответствующего показателя.

Власти Японии выявили за прошедшие сутки 84 934 случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимумом соответствующего показателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные администраций префектур страны.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в пятницу - 81 810 случаев. В Токио за прошедшие 24 часа подтверждено 17 433 случая инфицирования. Всего с начала эпидемии заражение было обнаружено примерно у 2,6 млн человек.

Между тем смертность остается на низком уровне: за прошедшие сутки в стране с населением около 126 млн человек было зафиксировано 39 летальных исходов среди больных COVID-19. В палатах интенсивной терапии находятся 734 человека. За время эпидемии в Японии подтверждено 18,7 тыс. летальных исходов среди зараженных.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря прошлого года, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения "омикрон"-штамма. Специалисты связывают наблюдаемый низкий уровень смертности с высоким показателем иммунизации населения. К настоящему времени вакцинацию двумя дозами завершили 99,7 млн жителей Японии, или 78,7% населения. При этом бустерной дозой были привиты 3,4 млн человек (порядка 2,7% населения).

Для борьбы с инфекцией японское правительство с 27 января включило в зону действия режима усиленных мер против распространения нового коронавируса в общей сложности 34 из 47 местных префектур, включая район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя. Закрываются некоторые государственные учреждения, например токийский зоопарк. Могут также быть ограничены масштабы массовых мероприятий. В то же время введение кодов, пропусков и других мер такого рода в стране по-прежнему не предусматривается.