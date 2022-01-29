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В Японии пятый день подряд обновляется суточный рекорд заражений COVID-19

В Японии пятый день подряд обновляется суточный рекорд заражений COVID-19 Власти Японии выявили за прошедшие сутки 84 934 случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимумом соответствующего показателя.
Другие страны
29 января 2022 г. 15:48
В Японии пятый день подряд обновляется суточный рекорд заражений COVID-19

Власти Японии выявили за прошедшие сутки 84 934 случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимумом соответствующего показателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные администраций префектур страны.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в пятницу - 81 810 случаев. В Токио за прошедшие 24 часа подтверждено 17 433 случая инфицирования. Всего с начала эпидемии заражение было обнаружено примерно у 2,6 млн человек.

Между тем смертность остается на низком уровне: за прошедшие сутки в стране с населением около 126 млн человек было зафиксировано 39 летальных исходов среди больных COVID-19. В палатах интенсивной терапии находятся 734 человека. За время эпидемии в Японии подтверждено 18,7 тыс. летальных исходов среди зараженных.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря прошлого года, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения "омикрон"-штамма. Специалисты связывают наблюдаемый низкий уровень смертности с высоким показателем иммунизации населения. К настоящему времени вакцинацию двумя дозами завершили 99,7 млн жителей Японии, или 78,7% населения. При этом бустерной дозой были привиты 3,4 млн человек (порядка 2,7% населения).

Для борьбы с инфекцией японское правительство с 27 января включило в зону действия режима усиленных мер против распространения нового коронавируса в общей сложности 34 из 47 местных префектур, включая район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя. Закрываются некоторые государственные учреждения, например токийский зоопарк. Могут также быть ограничены масштабы массовых мероприятий. В то же время введение кодов, пропусков и других мер такого рода в стране по-прежнему не предусматривается.

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