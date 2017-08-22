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    В Японии пять человек пропали без вести после крушения баржи

    На борту баржи находились еще пять человек, их судьба неизвестна

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Баржа затонула в море в районе префектуры Нагасаки, пять человек пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сoобщил телеканал NHK

    Баржа "Аои-мару" водоизмещением 100 тонн затонула в 4 километрах от моста Хирадо, который соединяет острова Кюсю и Хирадо. Один член экипажа был спасен оказавшимся поблизости судном. Из его слов стало известно, что на борту баржи находились еще пять человек, их судьба неизвестна.

    Служба безопасности на море ведет поиски и выясняет причины аварии.

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