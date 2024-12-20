В Японии проверяют базу ВВС США после утечки ядовитой противопожарной жидкости

Представители министерства обороны, МИД и других японских ведомств начали проверку расположенной в черте Токио базы ВВС США Иокота, где в ходе противопожарных учений произошла крупная утечка ядовитых фторорганических соединений.

Представители министерства обороны, МИД и других японских ведомств начали проверку расположенной в черте Токио базы ВВС США Иокота, где в ходе противопожарных учений произошла крупная утечка ядовитых фторорганических соединений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, из расположенных там водоемов, проведены опросы военнослужащих.

Ранее, в октябре командование базы Иокота уведомило местные власти о вероятности крупной утечки противопожарной жидкости, содержащей фторорганические соединения, опасные для человека.

В 2021 году похожий инцидент произошел на американской авиабазе Футэмма на южном острове Окинава. Ее командование слило в канализацию большой объем воды, загрязненной фторорганическими соединениями. Токио тогда заявил протест Вашингтону и потребовал принять меры к недопущению таких инцидентов в будущем.