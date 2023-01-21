В Японии проведут обучение украинских саперов

Власти Японии в рамках помощи Киеву с 22 января организуют на территории страны обучение для украинских саперов.

Власти Японии в рамках помощи Киеву с 22 января организуют на территории страны обучение для украинских саперов.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Kyodo.

По его данным, японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя, а также проведет инструктаж по их использованию.

Кроме того, власти Японии намерены в течение ближайших нескольких месяцев направить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.

Согласно информации агентства, с 15 по 20 января власти Камбоджи при поддержке правительства Японии провели на территории королевства мероприятия по обучению восьми украинских специалистов разминированию.