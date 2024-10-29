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В Японии против Meta подали иски из-за мошеннической рекламы в Facebook

В Японии против Meta подали иски из-за мошеннической рекламы в Facebook Группа жителей Японии подала несколько исков против корпорации Meta Platforms Inc. из-за мошеннической рекламы в Facebook, жертвами которой они стали.
Другие страны
29 октября 2024 г. 08:02
В Японии против Meta подали иски из-за мошеннической рекламы в Facebook

Группа жителей Японии подала несколько исков против корпорации Meta Platforms Inc. из-за мошеннической рекламы в Facebook, жертвами которой они стали.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что иски были поданы от лица 30 местных жителей сразу в пять местных судов на общую сумму в 435 млн иен (порядка $2,8 млн). Речь идет о рекламе, размещенной в Facebook, в которой от лица японских знаменитостей предлагалось вложить деньги в инвестиционный фонд.

На самом же деле никто из этих японских знаменитостей никакого отношения к фонду не имел, а его самого по факту не существовало. Пострадавшие настаивают, что Facebook не предпринял необходимых шагов для защиты своих пользователей от мошенников.

В конце июля сообщалось, что Meta выплатит в Техасе $1,4 млрд из-за нарушения закона о защите биометрических данных. Компания распознавала лица пользователей Facebook из фото и видео и хранила эти данные, не спрашивая их разрешения.

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Версия на английском языке Facebook owner Meta sued at courts in Japan over fake ads

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