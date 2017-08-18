В Японии прошли учения на случай запуска Северной Кореей ракеты

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Учения по использованию системы экстренного оповещения J-Alert на случай ракетного пуска КНДР прошли в Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, учения проводились в регионе Тюгоку и также на острове Сикоку - именно над этими территориями, по заявлениям Пхеньяна, должны пролететь северокорейские ракеты в случае их запуска в направлении острова Гуам. В общей сложности в учениях приняли участие девять префектур.

В целом проверка систем оповещения прошла успешно, но, по данным агентства Kyodo, в некоторых районах сообщения с предупреждениями об опасности было невозможно прочитать из-за сбоя. Его причины сейчас выясняются.

Прошедшие учения касались лишь проверки работоспособности систем. Эвакуация населения не проводилась.