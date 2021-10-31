В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) парламента Японии, которая имеет приоритет над Палатой советников (верхней палатой) при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, пройдут в воскресенье.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) парламента Японии, которая имеет приоритет над Палатой советников (верхней палатой) при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, пройдут в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, избиратели выберут 465 депутатов, 289 из них - по одномандатным округам, а еще 176 - на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах.

До предвыборного роспуска парламента 276 мест в нем контролировала правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), еще 29 занимали депутаты от партии "Комэйто" - младшего партера ЛДП по правящей коалиции. Вместе они удерживали абсолютное (305), но не конституционное большинство (310). У ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) было 112 мандатов. Коммунистическая партия занимала двенадцать кресел, Партия японского возрождения - 11, Народно-демократическая партия - 10, остальные мандаты были распределены между другими партиями либо считались вакантными.

Впервые в послевоенной истории Японии выборы в нижнюю палату пройдут по причине истечения депутатских полномочий: до этого всегда происходил досрочный роспуск. Это первые выборы для нового председателя ЛДП, премьер-министра Фумио Кисиды, который официально возглавил правительство в начале октября.

По данным министерства по административным делам и коммуникациям, по всей стране организовано 46,4 тыс. избирательных участков. Это почти на 1,2 тыс. меньше, чем во время предыдущих выборов в 2017 году. Тем не менее стоит отметить, что теперь с 7 до 48 увеличилось число участков на таких объектах коммерческой инфраструктуры, как торговые центры и крупные супермаркеты.